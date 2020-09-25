Усик поступил в университет внутренних дел

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел, сообщает телеканал «Интер», чей ведущий Андрей Данилевич сдавал вступительные экзамены вместе со знаменитым спортсменом.
Усик стал студентом факультета психологии.
«Мы сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях. Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии. Честно говоря, я волновался, потому что было нелегко, пришлось серьёзно пошевелить мозгами, чтобы ответить на все вопросы», — приводит слова Данилевича официальный сайт «Интера».
По данным системы «Вступ», Александр Усик по результатам вступительных экзаменов набрал 237 баллов: 112 — по иностранному, 119 — по общей психологии. В общем рейтинге он занял 53-ю строку среди поступающих.
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