«После Гэтжи ещё один бой». Тухугов рассказал, когда Хабиб завершит карьеру
Боец UFC Зубайра Тухугов рассказал о карьерных планах чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По его словам, россиянин после встречи с Джастином Гэтжи проведёт ещё один бой, после чего, вероятнее всего, завершит карьеру.
«Думаю, что после встречи с Гэтжи он проведёт ещё один бой, а затем завершит карьеру. Поговорю с ним об этом после своего поединка. Поговорю и расскажу всё вам в следующем интервью», — сказал Тухугов в интервью, размещённом на канале MMA Crazy.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Это будет третья защита титула для Хабиба. В предыдущих двух он победил Конора Макгрегора и Дастина Порье.
- 25 сентября 2020
-
00:36
-
00:24
- 24 сентября 2020
-
23:45
-
23:35
-
22:26
-
21:41
-
21:18
-
20:09
-
17:40
-
17:36
-
16:37
-
16:24
-
16:01
-
15:50
-
15:06
-
14:35
-
14:31
-
14:12Цзю объяснил, почему Усик победит Чисору Эксклюзив
-
14:00
-
13:39
-
13:21
-
13:06
-
12:39
-
12:03
-
11:02
-
10:01
-
09:03
-
07:11
-
06:55
-
01:47
- 23 сентября 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:54
-
20:40
-
19:05
Партнерский контент