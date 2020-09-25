«После Гэтжи ещё один бой». Тухугов рассказал, когда Хабиб завершит карьеру

Боец UFC Зубайра Тухугов рассказал о карьерных планах чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По его словам, россиянин после встречи с Джастином Гэтжи проведёт ещё один бой, после чего, вероятнее всего, завершит карьеру.

«Думаю, что после встречи с Гэтжи он проведёт ещё один бой, а затем завершит карьеру. Поговорю с ним об этом после своего поединка. Поговорю и расскажу всё вам в следующем интервью», — сказал Тухугов в интервью, размещённом на канале MMA Crazy.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Это будет третья защита титула для Хабиба. В предыдущих двух он победил Конора Макгрегора и Дастина Порье.