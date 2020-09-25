«Было очень опасно». Исмаилов показал фото со Шлеменко, тот отреагировал

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он и другой боец MMA Александр Шлеменко.
«Приятная встреча с опасными людьми! В клетке с нами опасно, за клеткой с нами безопасно», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.
Шлеменко не оставил этот пост без ответа.
«Было очень опасно», — написал он в комментариях.
Вот что написали другие пользователи.
«С Магой даже Шлеменко улыбается».
«Позитивное фото. Добра и удачи вам, мужики, во всём!»
Напомним, Исмаилов последний поединок провёл 24 июля, победив Александра Емельяненко. Ради этого боя он поднялся в тяжёлый вес. Шлеменко не выходил в октагон с декабря 2019 года, после того как победил Дэвида Бранча.
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