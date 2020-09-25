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«Было очень опасно». Исмаилов показал фото со Шлеменко, тот отреагировал

«Было очень опасно». Исмаилов показал фото со Шлеменко, тот отреагировал
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он и другой боец MMA Александр Шлеменко.

«Приятная встреча с опасными людьми! В клетке с нами опасно, за клеткой с нами безопасно», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Шлеменко не оставил этот пост без ответа.

«Было очень опасно», — написал он в комментариях.

Вот что написали другие пользователи.

«С Магой даже Шлеменко улыбается».
«Позитивное фото. Добра и удачи вам, мужики, во всём!»

Напомним, Исмаилов последний поединок провёл 24 июля, победив Александра Емельяненко. Ради этого боя он поднялся в тяжёлый вес. Шлеменко не выходил в октагон с декабря 2019 года, после того как победил Дэвида Бранча.

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