Чимаев может сразиться с Масвидалем

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что может провести поединок с Хорхе Масвидалем. По его словам, это может произойти в том случае, если Масвидалю не удастся договориться о бое с Нейтом Диасом.

«Масвидаль хочет подраться с Диасом. Если с Диасом у него не получится, то наш бой возможен», — приводит слова Чимаева ТАСС.

Напомним, ранее Чимаев сообщил, что ему дали главный бой на одном из турниров UFC. При этом он не сказал, когда состоится поединок, и не назвал имени соперника, хотя и поблагодарил президента промоушена Дану Уайта за то, что тот сдержал слово. Вскоре после этого Уайт подтвердил, что бой Чимаева на следующем турнире UFC станет главным событием вечера. Функционер подтвердил также, что схватка будет пятираундовой, а соперником будет кто-то из топ-15.