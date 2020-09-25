Брат Хабиба рассказал, как тот жёстко разыграл его и медиков

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как тот жёстко разыграл его на тему коронавируса. По его словам, это случилось в Дубае в июле.

«В последний раз, когда мы были в Дубае, Хабиб разыграл меня. Когда мы приземлились, я прошёл тест на коронавирус. Через два дня Хабиб переслал мне сообщение: «Абубакар Нурмагомедов, ваш тест на коронавирус положительный». Я не поверил. Они так меня разыграли. Они удалили из сообщения «негативный» и вставили «позитивный».

Хабиб написал мне: «Оставайся в номере. К тебе придут люди и отвезут в больницу». Я проснулся утром, около трёх часов дня пришли люди в защитных костюмах. Они не знали, розыгрыш это или нет. Они дали мне костюм, я надел его, и они отвели меня в машину скорой. Врачи скорой тоже нервничали: они проверяли моё давление и пульс.

Меня привезли в больницу. Там они начали проверять давление, пульс — всё. Потом они мне сказали, что всё в порядке и у меня нет коронавируса. Я им сказал: «Если со мной всё в порядке, то что я тут делаю?» Доктор сказал мне, что я могу идти. Я ушёл и написал Хабибу: «Мне сказали, что я в порядке». Он ответил: «Если ты покинешь сейчас больницу, полиция приедет и поймает тебя. Пожалуйста, оставайся в больнице».

Я пробыл в больнице всю ночь. Они прислали ко мне в больницу человека, он дал мне защитный костюм и сказал: «Сейчас ты возвращаешься в Россию, потому что у тебя коронавирус». – «У меня нет «короны», брат, о чём ты говоришь?» – «У тебя «корона». Сейчас мы поедем в аэропорт. Ты можешь забрать вещи в отеле, и мы отвезём тебя в аэропорт, чтобы вернуться в Россию». Я пришёл в костюме и маске в номер, там Хабиб и наши братья снимали меня на камеру и очень громко смеялись. Я не мог понять, что происходит, пока они не сказали, что разыграли меня. Безумная история!» — рассказал Абубакар Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Майка Свика.