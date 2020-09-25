Экс-чемпион UFC Рюттен объяснил Гэтжи, как победить Хабиба

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Бас Рюттен дал совет временному чемпиону лёгкого дивизиона Джастину Гэтжи в преддверии его поединка с обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым. Поединок Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове», который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби.
«Он способен стать тем, кто побьёт Хабиба. Он отличный борец и может противостоять его тейкдаунам.
Хабиба ожидает соперник, у которого невероятная выносливость и львиное сердце. Он творит невероятные вещи, даже когда устаёт. Лоукики в его исполнении опасны. Он умеет защищаться от перевода в партер. Никто не знает его способностей, так как он поднялся совсем недавно. Он и сам может атаковать тейкдауном. Он валит на тренировках сильнейших борцов.
Лоукики я не стал бы использовать с самого начала, потому что это риск пропустить тейкдаун. Но если станет ясно, что он может остановить тейкдаун, то тогда у Хабиба будут проблемы. Когда Хабиб станет уставать, тогда и нужно запускать лоукики. В третьем или в четвёртом раунде», — сказал Рюттен в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 25 сентября 2020
-
16:03
-
15:46
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:03
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
03:03
-
00:36
-
00:24
- 24 сентября 2020
-
23:45
-
23:35
-
22:26
-
21:41
-
21:18
-
20:09
-
17:40
-
17:36
-
16:37
-
16:24
-
16:01
-
15:50
-
15:06
-
14:35
-
14:31
-
14:12Цзю объяснил, почему Усик победит Чисору Эксклюзив
-
14:00
-
13:39
-
13:21
-
13:06
-
12:39
-
12:03
-
11:02