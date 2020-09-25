Экс-чемпион UFC Рюттен объяснил Гэтжи, как победить Хабиба

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Бас Рюттен дал совет временному чемпиону лёгкого дивизиона Джастину Гэтжи в преддверии его поединка с обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым. Поединок Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове», который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби.

«Он способен стать тем, кто побьёт Хабиба. Он отличный борец и может противостоять его тейкдаунам.

Хабиба ожидает соперник, у которого невероятная выносливость и львиное сердце. Он творит невероятные вещи, даже когда устаёт. Лоукики в его исполнении опасны. Он умеет защищаться от перевода в партер. Никто не знает его способностей, так как он поднялся совсем недавно. Он и сам может атаковать тейкдауном. Он валит на тренировках сильнейших борцов.

Лоукики я не стал бы использовать с самого начала, потому что это риск пропустить тейкдаун. Но если станет ясно, что он может остановить тейкдаун, то тогда у Хабиба будут проблемы. Когда Хабиб станет уставать, тогда и нужно запускать лоукики. В третьем или в четвёртом раунде», — сказал Рюттен в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.