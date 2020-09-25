Шлеменко: мне стиль Косты ближе, а Адесанья тупо убегает и не работает

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от титульного поединка чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи и претендента Пауло Косты, бой которых возглавит турнир UFC 253 в ближайшие выходные.

«Мне стиль Пауло ближе, а Адесанья мне не импонирует, тупо убегает и не работает. Коста идёт вперёд, как я, пропагандирует такой стиль боя. Вначале он будет пропускать навстречу, но он измотает Адесанью постоянным напором и выиграет нокаутом.

Аргументы про слабое кардио у Косты работали бы в том плане, если бы он работал вторым номером в бою. Но он будет атаковать. Мы не видели Адесанью в плане кардио, на него так никто никогда и не шёл. Исраэлю нужно, чтобы на него пёрли.

Самая опасная позиция Косты — на дистанции, Исраэль более пластичный, быстрый, у него очень большой размах. Мы не видели Адесанью ни с кем, кто бы его прижимал к сетке и бил. Когда Пауло будет висеть на нём в клинчах, Адесанья будет уставать, как никогда. Если Пауло доберётся — отлично», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Адесанья — Коста.