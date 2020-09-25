Экс-боец UFC Бибулатов сразится с бразильцем Прайей 4 октября

Бывший боец UFC, бывший чемпион промоушена WFCA в легчайшей весовой категории россиянин Магомед Бибулатов 4 октября на турнире ACA 112 в Грозном подерётся с представителем Бразилии Родриго Прайей, сообщает пресс-служба промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). На счету Бибулатова 16 побед в смешанных единоборствах и два поражения, Прайя одержал 14 побед при трёх поражениях.
Для Бибулатова, ранее выступавшего в UFC, бой с бразильцем станет третьим в ACA после побед техническими нокаутами над Жозиелем Силвой и Никитой Чистяковым. Родриго Прайя из команды Team Nogueira идёт на серии из четырёх побед в ACA.
ACA — российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу. Основана в 2014 году на базе бойцовского клуба «Беркут». До декабря 2018 года носила название ACB (Absolute Championship Berkut).
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