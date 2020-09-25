Шлеменко: не нравится, что Блаховича используют как пушечное мясо. Он накажет за такое

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка Доминика Рейеса и Яна Блаховича, которые на турнире UFC 253 оспорят вакантный пояс в полутяжёлом весе.

«Блахович недооценён. Мне кажется, что он заслужил пояс больше, чем Рейес. Понятное дело, что Доминик хорошо подрался с Джонсом, многим показалось, что он выиграл тогда. За Блаховичем остаётся роль панчера и нокаутёра. Он себя проявил во многих боях и делал жёсткие удары: Рокхолд, Андерсон и Латифи. Ян не упустит этого шанса.

Тем более Блаховичу будет легче, фаворитом считают Рейеса. На Доминика возлагают все надежды, ему сразу ставят титул, на него делают ставку в промоушене. Мне не очень нравится, когда тебя используют как пушечное мясо и мальчика для битья, кидают под пули. Блахович всех накажет за такое», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.