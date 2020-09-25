Шлеменко сравнил Чимаева с Тактаровым и Хабибом

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву, выступающему за Швецию. Напомним, ранее стало известно, что бой с участием Чимаева возглавит кард одного из ближайших турниров UFC.
«У Чимаева яркий успех, он первый, кто соглашается драться вообще со всеми, а другие в голове выстраивают себе карьеру. У нас в России много людей, кто готов выйти с Хамзатом, вообще без проблем. Высказывание Вартаняна? Я точно так же могу сказать, проблем не вижу с этим.
Пускай Чимаев распугает бразильцев, американцев, а потом все будут больше подписывать наших бойцов. Всем будет сложнее. Он пробивает дорогу нашим ребятам, так делали многие: сначала Тактаров, теперь Хабиб. Дороги открываются, и появляются ребята с нашей базой, которая намного лучше других. Она конкурентнее, наши ребята готовы выходить и драться с любым соперником.
Майя слился — его проблемы, он выторговывает для себя условия. Все понимают, что сейчас бой с Чимаевым для всех рисковый, он может завершить их карьеру. Но, с другой стороны, я не понимаю, почему они не хотят рискнуть и получить шанс победить золотого мальчика.
Если будет бой Хамзата с Масвидалем — отлично. Хорхе — это не Майя, он сливаться не будет, прошёл тяжёлую школу улиц», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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