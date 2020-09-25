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Харитонов дал прогноз на два титульных боя UFC 253

Харитонов дал прогноз на два титульных боя UFC 253
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Сергей Харитонов поделился ожиданиями от турнира UFC 253, который в эти выходные состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В главном поединке сразятся чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста, а в соглавном бою сойдутся Доминик Рейес и Ян Блахович, которые оспорят вакантный пояс в полутяжёлом весе.

«В главном бою отдам преимущество Косте, с небольшим перевесом. Пауло победит за счёт своей фактуры и физики. Адесанья тоже опасен, у него есть свои шансы.

В соглавном бою за пояс в полутяжёлом весе Рейес выглядит предпочтительнее. Блахович хорош, но Доминик идёт на подъёме, В тяжах может произойти всё что угодно. Ставка на Рейеса со стороны UFC? Я видел его бои, в частности против Джонса, отличный был бой. Эта позиция всех вокруг зарядит и мотивирует Доминика на победу», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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