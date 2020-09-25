Адесанья, Коста, Блахович и Рейес сделали вес перед титульным поединками

В ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 253. В его главном событии встретятся чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста.

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Коста оказался немного тяжелее противника, показав на весах 83,9 кг, вес Адесаньи составил 89,4 кг.

В соглавном событии бойцы полутяжёлого веса Доминик Рейес и Ян Блахович оспорят вакантный титул чемпиона. Американец и поляк показали одинаковый вес — 92,9 кг. Напомним, что в карде шоу также выступят два россиянина — Зубайра Тухугов и Хадис Ибрагимов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 253.