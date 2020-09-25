Адесанья, Коста, Блахович и Рейес сделали вес перед титульным поединками
В ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 253. В его главном событии встретятся чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста.
В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Коста оказался немного тяжелее противника, показав на весах 83,9 кг, вес Адесаньи составил 89,4 кг.
В соглавном событии бойцы полутяжёлого веса Доминик Рейес и Ян Блахович оспорят вакантный титул чемпиона. Американец и поляк показали одинаковый вес — 92,9 кг. Напомним, что в карде шоу также выступят два россиянина — Зубайра Тухугов и Хадис Ибрагимов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 253.
- 25 сентября 2020
-
17:19
-
17:13
-
16:55
-
16:45
-
16:25
-
16:20
-
16:13
-
16:03
-
15:46
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:03
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
03:03
-
00:36
-
00:24
- 24 сентября 2020
-
23:45
-
23:35
-
22:26
-
21:41
-
21:18
-
20:09
-
17:40
-
17:36
-
16:37
-
16:24
-
16:01
-
15:50
-
15:06
-
14:35
-
14:31
-
14:12Цзю объяснил, почему Усик победит Чисору Эксклюзив
Партнерский контент