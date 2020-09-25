Хабиб и Мендес посетили турнир в Абу-Даби, где дерутся три российских бойца

В эти минуты в Абу-Даби (ОАЭ) в спортивном комплексе «Джиу-джицу Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 13. В его карде выступают три российских бойца — Имамшафи Алиев, Шамиль Магомедов и Ислам Мамедов.
Поддержать соотечественников пришёл чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Вместе с ним турнир посетил и его тренер Хавьер Мендес.
Напомним, Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби около двух недель назад. Там он проводит завершающую стадию подготовки к турниру UFC 254, проведение которого запланировано на 24 октября. Соперником Хабиба будет временный чемпион лиги Джастин Гэтжи. Для россиянина это будет уже третья защита титула. В предыдущих двух он побеждал Конора Макгрегора и Дастина Порье. Оба поединка завершились досрочно.
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