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Харитонов: не думаю, что Чимаев выиграет у серьёзных бойцов

Харитонов: не думаю, что Чимаев выиграет у серьёзных бойцов
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мыслями о Хамзате Чимаеве. Ветеран ММА похвалил недавнего новобранца UFC, но выразил сомнение, что ему удастся побеждать серьёзных соперников.

«Хамзат молодец, хочет и желает только побеждать. Я не думаю, конечно, что он выиграет у серьёзных бойцов, все его соперники были слабые. Если он выиграет у опасных ребят, можно будет что-то говорить. Масвидаль? Вот отлично, победит его, и тогда можно говорить, что он будет серьёзно драться за пояс», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, в минувшие выходные Хамзат одержал третью победу кряду, нокаутировав за 17 секунд ветерана лиги Джеральда Мёршарта.

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