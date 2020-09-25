У Аманды Нуньес и Нины Ансарофф родилась дочь
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес стала мамой. Её возлюбленная Нина Ансарофф родила дочь, об этом рассказала Нуньес на своей странице в «Инстаграме».
«Без слов. Реджен Энн Нуньес. 24 сентября 2020 года», — написала Нуньес.
Соответствующий пост доступен на странице спортсменки в социальной сети.
Нуньес и Ансарофф давно не скрывают отношения. Нина также выступала в UFC. Когда пара захотела воспитывать ребёнка, Нина решила приостановить карьеру. Последний раз она билась в октагоне в июне 2019 года и уступила Татьяне Суарес. Что касается Нуньес, то бразильянка удерживает пояса в легчайшем и полулёгком весе. В предыдущем бою она решением судей победила Фелисию Спенсер.
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