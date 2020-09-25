Тухугов: доверяем Хабибу так же, как Абдулманапу

Боец UFC Зубайра Тухугов рассказал, как изменился его тренировочный процесс после смерти известного специалиста Абдулманапа Нурмагомедова. По словам спортсмена, теперь он чаще прислушивается к Хабибу Нурмагомедову.
«Я чувствовал себя увереннее, когда Абдулманап Нурмагомедов был рядом. Знал, что если у меня что-то не получится, Абдулманап Магомедович никогда меня не оставит. Он всегда помогал, настраивал и поддерживал. Однажды я не мог согнать вес, начал нервничать. Абдулманап пришёл, подсказал и исправил ошибки моих помощников. И сейчас, когда появляются проблемы, думаю о том, что, будь Нурмагомедов-старший рядом, я бы доверился ему. Но жизнь такая — ничего с этим не поделать. Сегодня человек есть, а завтра его с нами уже нет.
Абдулманап Магомедович старался передать опыт всей команде. Но Хабиб, как его сын, перенял больше остальных. И сейчас это чувствуется. Он много подсказывает во время тренировок. Мы доверяем Хабибу так же, как Абдулманапу», — приводит слова Тухугова «RT на русском».
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