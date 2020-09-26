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Йока в первом раунде нокаутировал экс-претендента на титул Дюопа

Йока в первом раунде нокаутировал экс-претендента на титул Дюопа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Нантерре (Франция) завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоялся поединок тяжеловесов. Олимпийский чемпион 2016 года, перспективный Тони Йока (8-0, 7 КО) встретился с экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Жоанном Дюопа.

Схватка не продлилась и трёх минут (38-6, 25 КО). Йока с первых секунд захватил инициативу, быстро начал доминировать и почти сразу отправил соперника в нокдаун ударом справа. В том же первом раунде Тони снова свалил оппонента на канвас, на этот раз добавив апперкот. После этого рефери остановил схватку.

Таким образом, Йока одержал первую победу в 2020 году. Что касается Дюопа, то он проиграл во второй за последние три поединка.

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