Помощник Пакьяо подтвердил переговоры с Макгрегором о поединке в 2021 году

Помощник Мэнни Пакьяо Джейк Джосон подтвердил, что команда боксёра ведёт переговоры с Конором Макгрегором о проведении поединка в 2021 году.
«Переговоры между лагерем сенатора Пакьяо и командой Макгрегора продвигаются. Ради всех филиппинских жертв коронавируса Пакьяо в следующем году будет сражаться с суперзвездой UFC Конором Макгрегором. Огромная часть его дохода от этого боя пойдёт на поддержку тем, кто наиболее пострадал от пандемии во всей стране», — цитирует Джосона ESPN.
Ранее Макгрегор заявил, что проведёт следующий поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях, обладателем пояса по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Напомним, Макгрегор уже провёл один поединок в профессиональном боксе. В 2017 году он встретился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом.
Напомним, в мае ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
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