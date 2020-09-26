Помощник Пакьяо подтвердил переговоры с Макгрегором о поединке в 2021 году

Помощник Мэнни Пакьяо Джейк Джосон подтвердил, что команда боксёра ведёт переговоры с Конором Макгрегором о проведении поединка в 2021 году.



«Переговоры между лагерем сенатора Пакьяо и командой Макгрегора продвигаются. Ради всех филиппинских жертв коронавируса Пакьяо в следующем году будет сражаться с суперзвездой UFC Конором Макгрегором. Огромная часть его дохода от этого боя пойдёт на поддержку тем, кто наиболее пострадал от пандемии во всей стране», — цитирует Джосона ESPN.



Ранее Макгрегор заявил, что проведёт следующий поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях, обладателем пояса по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.



Напомним, Макгрегор уже провёл один поединок в профессиональном боксе. В 2017 году он встретился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом.



Напомним, в мае ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.