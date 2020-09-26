Ковингтон: говорю от имени молчаливого большинства и никогда не отступлюсь

Боец UFC Колби Ковингтон ответил на критику в свой адрес по поводу расистских высказываний, которые он позволил себе во время общения с Камару Усманом.
«Хорошая попытка разбудила толпу, но нельзя отменить кампанию Колби Ковингтона. Говорю от имени молчаливого большинства и никогда не отступлюсь. Есть проблемы? Можете отправлять их в раздел комментариев ниже», — написал в своём «инстаграме» Колби Ковингтон.
В прошлые выходные Ковингтон техническим нокаутом победил Тайрона Вудли. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В какой-то момент Вудли принялся кричать: «Ребро, моё ребро», — и рефери остановил схватку.
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