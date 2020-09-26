Роуч — Макгрегору: бой с тобой будет для Пакьяо даже легче, чем поединок с Хаттоном

Известный тренер Фредди Роуч, сотрудничавший с действующим чемпионом мира по боксу в полусреднем весе и экс-чемпионом в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, прокомментировал слухи о возможном бое филиппинца с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Конор, если это правда, бой с тобой будет для Пакьяо даже легче, чем встреча с Рикки Хаттоном», — написал Роуч в «Твиттере».

Напомним, Макгрегор заявил, что проведёт боксёрский поединок с Мэнни Пакьяо, но в команде филиппинца пока не спешат подтверждать эту информацию.

В мае 2009 года Мэнни Пакьяо встретился с Рикки Хаттоном и нокаутировал британца во втором раунде. После этого Рикки завершал карьеру на три года. В 2012 году вернулся, но, проиграв один бой, окончательно повесил перчатки на гвоздь.