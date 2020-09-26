Боец ММА Хамитов: странам СНГ не хватает Сталина

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов, отвечая на вопрос, не опасается ли, что после резких выпадов в адрес ЛГБТ-сообщества дорога в заокеанские промоушены будет ему закрыта, снова обрушился с критикой на сексуальные меньшинства, отметив, что странам СНГ не хватает такого политика, как Иосиф Сталин.
«Будущее народа важнее турниров UFC и всего этого. Мы должны воспитать достойных людей, патриотов, которые будут защищать свой народ. Это ЛГБТ-сообщество — что они пропагандируют? Не знаю даже, как назвать это… Сейчас, мне кажется, странам СНГ не хватает Сталина. Потому что при нём всех этих ЛГБТ-мэлгэбэтэ не было бы.
Дома занимайтесь чем хотите, но на улице… За 30 лет я даже девушку на улице ни разу за руку не держал, не говоря уже о том, чтобы целоваться и так далее. А они пропагандируют так, будто это нормально. Это не так", — приводит слова Хамитова Sport24.
- 26 сентября 2020
-
20:16
-
19:41
-
19:26
-
18:28
-
17:55
-
16:01
-
14:44
-
14:00
-
12:40
-
11:02
-
09:57
-
09:50
-
07:43
-
01:36
-
00:59
-
00:53
- 25 сентября 2020
-
23:24
-
22:28
-
22:20
-
21:14
-
20:15
-
19:22
-
18:52
-
18:19
-
17:19
-
17:13
-
16:55
-
16:45
-
16:25
-
16:20
-
16:13
-
16:03
-
15:46
-
15:02
-
14:01