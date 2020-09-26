Боец ММА Хамитов: странам СНГ не хватает Сталина

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов, отвечая на вопрос, не опасается ли, что после резких выпадов в адрес ЛГБТ-сообщества дорога в заокеанские промоушены будет ему закрыта, снова обрушился с критикой на сексуальные меньшинства, отметив, что странам СНГ не хватает такого политика, как Иосиф Сталин.

«Будущее народа важнее турниров UFC и всего этого. Мы должны воспитать достойных людей, патриотов, которые будут защищать свой народ. Это ЛГБТ-сообщество — что они пропагандируют? Не знаю даже, как назвать это… Сейчас, мне кажется, странам СНГ не хватает Сталина. Потому что при нём всех этих ЛГБТ-мэлгэбэтэ не было бы.

Дома занимайтесь чем хотите, но на улице… За 30 лет я даже девушку на улице ни разу за руку не держал, не говоря уже о том, чтобы целоваться и так далее. А они пропагандируют так, будто это нормально. Это не так", — приводит слова Хамитова Sport24.