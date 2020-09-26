Дана Уайт в традиционной арабской одежде и арафатке поел плов
Президент UFC Дана Уайт, организовавший серию турниров промоушена на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), постигает культуру Ближнего Востока. На своей официальной странице в «Инстаграме» функционер выложил забавный ролик, в котором он предстал в традиционном арабском наряде и головном уборе. При этом обут Дана был в кроссовки.
В ролике демонстрируется, как Уайт собирается отведать плов. Шеф-повар предлагает ему это сделать руками и сидя на полу.
Соответствующее видео доступно на странице Даны Уайта в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, в ночь на 27 сентября по московскому времени в Абу-Даби пройдёт первый за два месяца турнир UFC на «Бойцовском острове». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 253.
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