Дана Уайт в традиционной арабской одежде и арафатке поел плов

Президент UFC Дана Уайт, организовавший серию турниров промоушена на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), постигает культуру Ближнего Востока. На своей официальной странице в «Инстаграме» функционер выложил забавный ролик, в котором он предстал в традиционном арабском наряде и головном уборе. При этом обут Дана был в кроссовки.

В ролике демонстрируется, как Уайт собирается отведать плов. Шеф-повар предлагает ему это сделать руками и сидя на полу.

Соответствующее видео доступно на странице Даны Уайта в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, в ночь на 27 сентября по московскому времени в Абу-Даби пройдёт первый за два месяца турнир UFC на «Бойцовском острове». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 253.