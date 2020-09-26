Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дана Уайт похвалил Хадиса Ибрагимова, который проиграл все три боя в UFC

Дана Уайт похвалил Хадиса Ибрагимова, который проиграл все три боя в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт, рассказывая о поединках предстоящего турнира UFC 253, похвалил российского бойца полутяжёлого веса Хадиса Ибрагимова, чей бой с Данилу Маркесом откроет предварительный кард шоу.

«Парочка боёв, о которых вы не знаете. Начнём с поединка Ибрагимов — Маркес. Если вы не видели боёв Хадиса, то не должны это пропустить. Он работает в невероятном темпе и делает яркие бои. Что касается Маркеса, то он в девяти поединках одержал восемь досрочных побед. Два агрессивных бойца. Эта схватка будет претендовать на лучший бой вечера», — сказал Уайт в видео, размещённом в «Инстаграме».

Ибрагимов сделал репост этого ролика и отметил, что ему приятно такое внимание Уайта.

«Дана Уайт думает, что мой бой будет боем вечера! Постараюсь не подвести его. Ему нравятся мои бои, и это очень приятно», — написал Ибрагимов в социальной сети.

Ибрагимов проведёт четвёртый бой в UFC, в предыдущих трёх он проиграл.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020