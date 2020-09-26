Дана Уайт похвалил Хадиса Ибрагимова, который проиграл все три боя в UFC

Президент UFC Дана Уайт, рассказывая о поединках предстоящего турнира UFC 253, похвалил российского бойца полутяжёлого веса Хадиса Ибрагимова, чей бой с Данилу Маркесом откроет предварительный кард шоу.
«Парочка боёв, о которых вы не знаете. Начнём с поединка Ибрагимов — Маркес. Если вы не видели боёв Хадиса, то не должны это пропустить. Он работает в невероятном темпе и делает яркие бои. Что касается Маркеса, то он в девяти поединках одержал восемь досрочных побед. Два агрессивных бойца. Эта схватка будет претендовать на лучший бой вечера», — сказал Уайт в видео, размещённом в «Инстаграме».
Ибрагимов сделал репост этого ролика и отметил, что ему приятно такое внимание Уайта.
«Дана Уайт думает, что мой бой будет боем вечера! Постараюсь не подвести его. Ему нравятся мои бои, и это очень приятно», — написал Ибрагимов в социальной сети.
Ибрагимов проведёт четвёртый бой в UFC, в предыдущих трёх он проиграл.
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