Дана Уайт похвалил Хадиса Ибрагимова, который проиграл все три боя в UFC

Президент UFC Дана Уайт, рассказывая о поединках предстоящего турнира UFC 253, похвалил российского бойца полутяжёлого веса Хадиса Ибрагимова, чей бой с Данилу Маркесом откроет предварительный кард шоу.

«Парочка боёв, о которых вы не знаете. Начнём с поединка Ибрагимов — Маркес. Если вы не видели боёв Хадиса, то не должны это пропустить. Он работает в невероятном темпе и делает яркие бои. Что касается Маркеса, то он в девяти поединках одержал восемь досрочных побед. Два агрессивных бойца. Эта схватка будет претендовать на лучший бой вечера», — сказал Уайт в видео, размещённом в «Инстаграме».

Ибрагимов сделал репост этого ролика и отметил, что ему приятно такое внимание Уайта.

«Дана Уайт думает, что мой бой будет боем вечера! Постараюсь не подвести его. Ему нравятся мои бои, и это очень приятно», — написал Ибрагимов в социальной сети.

Ибрагимов проведёт четвёртый бой в UFC, в предыдущих трёх он проиграл.