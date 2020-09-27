Бриедис выиграл титул у Дортикоса в финальном поединке WBSS

В Германии состоялся финал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между 35-летним латвийским чемпионом по версии IBF Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) и 34-летним бывшим чемпионом мира Юниером Дортикосом (24-1, 22 КО), представляющим Кубу.

Победу в бою со счётом 118:111, 117:111, 114:114 одержал Мартис Бриедис, доминировав весь бой над своим оппонентом из Кубы.

Это был финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Ранее Майрис забрал у Дортикоса титул IBF и завоевал трофей Мохаммеда Али.

Напомним, Дортикос на пути к финалу сломил сопротивление Матеуша Мастернака и Эндрю Табити, а Бриедис справился с Ноэлем Гевором и Кшиштофом Гловацки.

Встреча Бриедиса и Дортикоса была дважды перенесена из-за пандемии коронавируса. Изначально бой планировался на 21 марта, после чего его сроки сдвинулись на 16 мая, а в итоге финал состоялся лишь 27 сентября.