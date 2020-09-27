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Хадис Ибрагимов единогласным решением судей уступил Данило Маркесу на UFC 253

Хадис Ибрагимов единогласным решением судей уступил Данило Маркесу на UFC 253
Бокс/ММА / UFC 0

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся первый бой предварительного карда турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» в полутяжёлом весе между 25-летним представителем России Хадисом Ибрагимовым и 34-летним бразильцем Данило Маркесом.

По итогам поединка российский боец уступил представителю Бразилии единогласным решением судей (28-29, 28-29, 27-30). Эта победа стала для Маркеса дебютной в организации UFC.

По статистике значимых ударов в бою преимущество на стороне Хадиса Ибрагимова – 19 удачных попыток из 46, в то время как у его оппонента – 16 из 22. Однако по статистике тейкдаунов ситуация обратная – полное доминирование спортсмена из Бразилии – 4 удачных попытки из 16, у Ибрагимова же на счету ни единой попытки.

Для Ибрагимова это поражение стало 4-м кряду в UFC, до сих пор 25-летним спортсменом не было одержано ни единой победы в вышеупомянутой организации.

Дана Уайт похвалил Хадиса Ибрагимова, который проиграл все три боя в UFC
UFC 2020. UFC 253, Абу-Даби, ОАЭ
Хадис Ибрагимов - Данило Маркес (W)
27 сентября 2020, воскресенье. 02:10 МСК
Данило Маркес
Окончено
PTS
Хадис Ибрагимов
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