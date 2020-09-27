Хадис Ибрагимов единогласным решением судей уступил Данило Маркесу на UFC 253

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся первый бой предварительного карда турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» в полутяжёлом весе между 25-летним представителем России Хадисом Ибрагимовым и 34-летним бразильцем Данило Маркесом.

По итогам поединка российский боец уступил представителю Бразилии единогласным решением судей (28-29, 28-29, 27-30). Эта победа стала для Маркеса дебютной в организации UFC.

По статистике значимых ударов в бою преимущество на стороне Хадиса Ибрагимова – 19 удачных попыток из 46, в то время как у его оппонента – 16 из 22. Однако по статистике тейкдаунов ситуация обратная – полное доминирование спортсмена из Бразилии – 4 удачных попытки из 16, у Ибрагимова же на счету ни единой попытки.



Для Ибрагимова это поражение стало 4-м кряду в UFC, до сих пор 25-летним спортсменом не было одержано ни единой победы в вышеупомянутой организации.