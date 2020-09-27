Хадис Ибрагимов единогласным решением судей уступил Данило Маркесу на UFC 253

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся первый бой предварительного карда турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» в полутяжёлом весе между 25-летним представителем России Хадисом Ибрагимовым и 34-летним бразильцем Данило Маркесом.
По итогам поединка российский боец уступил представителю Бразилии единогласным решением судей (28-29, 28-29, 27-30). Эта победа стала для Маркеса дебютной в организации UFC.
По статистике значимых ударов в бою преимущество на стороне Хадиса Ибрагимова – 19 удачных попыток из 46, в то время как у его оппонента – 16 из 22. Однако по статистике тейкдаунов ситуация обратная – полное доминирование спортсмена из Бразилии – 4 удачных попытки из 16, у Ибрагимова же на счету ни единой попытки.
Для Ибрагимова это поражение стало 4-м кряду в UFC, до сих пор 25-летним спортсменом не было одержано ни единой победы в вышеупомянутой организации.
- 27 сентября 2020
-
02:35
-
01:54
-
01:15
-
00:50
- 26 сентября 2020
-
23:23
-
22:14
-
21:30
-
20:16
-
19:41
-
19:26
-
18:28
-
17:55
-
16:01
-
14:44
-
14:00
-
12:40
-
11:02
-
09:57
-
09:50
-
07:43
-
01:36
-
00:59
-
00:53
- 25 сентября 2020
-
23:24
-
22:28
-
22:20
-
21:14
-
20:15
-
19:22
-
18:52
-
18:19
-
17:19
-
17:13
-
16:55
-
16:45