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«Орёл приземлился». Нурмагомедов прилетел поддержать Тухугова перед боем на UFC 253

«Орёл приземлился». Нурмагомедов прилетел поддержать Тухугова перед боем на UFC 253
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прилетел на «Бойцовский остров» в Абу-Даби (ОАЭ), чтобы поддержать соотечественника Зубайру Тухугова, чьё противостояние с Хакимом Даводу в полулёгком весе откроет основной кард турнира UFC 253. Об этом сообщает пресс-служба UFC в «Твиттере».

«Орёл приземлился», — так прокомментировали в UFC прибытие Хабиба Нурмагомедова.

Публикация доступна в «твиттере» UFC.

Главным событием шоу на «Бойцовском острове» будет титульная встреча в среднем весе. Чемпион лиги Исраэль Адесанья будет защищать пояс от посягательств Пауло Косты. В соглавном событии турнира пройдёт ещё один титульный бой. Доминик Рейес и Ян Блахович оспорят вакантный чемпионский пояс.

Нурмагомедов пожелал удачи Тухугову перед турниром UFC 253
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