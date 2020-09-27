Деревянченко в третий раз в карьере проиграл титульный бой

В ночь с 26 на 27 сентября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой турнир профессионального бокса. В его главном событии встретились чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло и бывший двукратный претендент на титул украинец Сергей Деревянченко.

Победу в поединке единогласным решением судей после 12 раундов одержал Чарло — 118-110, 117-111, 116-112. Это уже 31-я его победа в карьере, у Деревянченко — третье поражение. Украинец в третий раз в карьере проиграл титульный бой. В прошлом он дважды претендовал на пояс по версии IBF, но уступил Дэниелу Джейкобсу и Геннадию Головкину.

На мероприятии чемпион WBA в первом полулёгком весе Брэндон Фигероа отправил в нокаут Дамьена Васкеса, а чемпион WBO в легчайшем весе Джон Казимиро нокаутировал Дюка Мика.