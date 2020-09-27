Дана Уайт — о победе Адесаньи: доминирование года

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы Исраэля Адесаньи над Пауло Костой на турнире UFC 253. По словам функционера, новозеландец нигерийского происхождения показал «доминирование года».

«Это было доминирование года, и это странно. Если посмотрите на все другие бои Косты, то он работал на все 100%, словно на кону было всё. Мне кажется, сегодня он донёс до цели один джеб. Он не пытался прессинговать, это очень странно. Как бы то ни было, Адесанья легко победил», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 253.

Напомним, встреча Адесаньи и Косты стала главным событием шоу. Исраэль одержал досрочную победу. И это была вторая успешная защита титула. Коста потерпел первое поражение в карьере.