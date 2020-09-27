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Дана Уайт — о победе Адесаньи: доминирование года

Дана Уайт — о победе Адесаньи: доминирование года
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы Исраэля Адесаньи над Пауло Костой на турнире UFC 253. По словам функционера, новозеландец нигерийского происхождения показал «доминирование года».

«Это было доминирование года, и это странно. Если посмотрите на все другие бои Косты, то он работал на все 100%, словно на кону было всё. Мне кажется, сегодня он донёс до цели один джеб. Он не пытался прессинговать, это очень странно. Как бы то ни было, Адесанья легко победил», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 253.

Напомним, встреча Адесаньи и Косты стала главным событием шоу. Исраэль одержал досрочную победу. И это была вторая успешная защита титула. Коста потерпел первое поражение в карьере.

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