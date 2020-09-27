«Это грязно». Дана Уайт резко раскритиковал Макгрегора за публикацию их личной переписки
Президент UFC Дана Уайт недоволен недавним поведением экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Функционер резко высказался о поступке ирландца, который опубликовал в «Твиттере» скрины их переписки.
«Это грязно. Один из самых грязных поступков, который только может быть. К слову, сейчас мы говорили о Диего Санчесе и в переписке речь заходила о нём. Когда ты второй или третий номер рейтинга, вдруг просишь устроить бой с 39-летним соперником не из топ-15 и сделать это главным событием шоу в Лос-Анджелесе. Вы понимаете...» — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 253.
Напомним, посреди недели Конор Макгрегор объявил, что вскоре проведёт боксёрский поединок с Мэнни Пакьяо.
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