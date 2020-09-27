В UFC предложили экс-претенденту на титул Томпсону встретиться с Чимаевым
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что руководство лиги предлагало экс-претенденту на титул в полусреднем весе Стивену Томпсону бой с Хамзатом Чимаевым, но тот выразил желание встретиться с Леоном Эдвардсом.
«Откуда вы взяли, что мы предлагали Чимаеву бой с Эдвардсом? Полная чушь. Мы хотели организовать бой Хамзата со Стивеном Томпсоном, но Стивен захотел поединка с Эдвардсом», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 253.
Стивен Томпсон на данный момент занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса. Последний раз он бился в ноябре 2019 года и победил Висенте Луке. Стивен также побеждал Хорхе Масвидаля, Рори Макдональда и Джонни Хендрикса. В 2016 и 2017 году бился за титул с Тайроном Вудли, но не завоевал пояс.
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