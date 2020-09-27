Пауло Коста: вернусь сильнее
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Пауло Коста сделал небольшое заявление после поражения от Исраэля Адесаньи на турнире UFC 253. Бразилец пообещал прибавить после неудачи.
«Вернусь сильнее», — написал Коста.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, бой Адесаньи и Косты возглавил турнир UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Новозеландец нигерийского происхождения одержал досрочную победу во втором раунде. Коста потерпел первое поражение в карьере в смешанных единобрствах.
Соглавным событием шоу в Абу-Даби стала титульная встреча в полутяжёлом весе. Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный пояс чемпиона лиги.
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