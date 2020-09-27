В UFC официально представили основной кард турнира, в котором подерётся Хабиб

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 254, в главном событии которого выступит чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи.
Пресс-служба промоушена официально представила кард турнира.
В соглавном событии шоу встретятся экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Кроме того, в основном карде выступят ещё три россиянина. Ниже представлен полный основной кард UFC 254.
Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи
Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье
Александр Волков — Уолт Харрис
Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос
Синтия Кальвильо — Лорен Мерфи
Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба
Соответствующий пост доступен на странице UFC в «Инстаграме».
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