В UFC официально представили основной кард турнира, в котором подерётся Хабиб

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 254, в главном событии которого выступит чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи.

Пресс-служба промоушена официально представила кард турнира.

В соглавном событии шоу встретятся экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Кроме того, в основном карде выступят ещё три россиянина. Ниже представлен полный основной кард UFC 254.

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи

Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье

Александр Волков — Уолт Харрис

Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос

Синтия Кальвильо — Лорен Мерфи

Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба

Соответствующий пост доступен на странице UFC в «Инстаграме».