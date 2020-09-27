Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В UFC официально представили основной кард турнира, в котором подерётся Хабиб

В UFC официально представили основной кард турнира, в котором подерётся Хабиб
Бокс/ММА / UFC 0

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 254, в главном событии которого выступит чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи.

Пресс-служба промоушена официально представила кард турнира.

В соглавном событии шоу встретятся экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Кроме того, в основном карде выступят ещё три россиянина. Ниже представлен полный основной кард UFC 254.

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи
Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье
Александр Волков — Уолт Харрис
Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос
Синтия Кальвильо — Лорен Мерфи
Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба

Соответствующий пост доступен на странице UFC в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020