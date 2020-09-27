Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Видео. Хабиб секундирует Тухугова на турнире UFC 253 и даёт ему подсказки

Видео. Хабиб секундирует Тухугова на турнире UFC 253 и даёт ему подсказки
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 253. Его основной кард открывало противостояние бойцов полулёгкого веса, в котором встретились Зубайра Тухугов и Хаким Даводу. В углу россиянина работал чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, секундировавший близкого друга.

На видео заметно, как Хабиб помогает Тухугову восстанавливаться между раундами и даёт ему подсказки.

Соответствующее видео доступно на странице UFC Russia в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Тухугов в итоге проиграл Даводу раздельным решением судей. Это поражение стало для россиянина уже вторым в UFC. В 2016 году он также раздельным решением проиграл Ренато Мойкано.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020