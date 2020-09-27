Видео. Хабиб секундирует Тухугова на турнире UFC 253 и даёт ему подсказки
В ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 253. Его основной кард открывало противостояние бойцов полулёгкого веса, в котором встретились Зубайра Тухугов и Хаким Даводу. В углу россиянина работал чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, секундировавший близкого друга.
На видео заметно, как Хабиб помогает Тухугову восстанавливаться между раундами и даёт ему подсказки.
Соответствующее видео доступно на странице UFC Russia в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, Тухугов в итоге проиграл Даводу раздельным решением судей. Это поражение стало для россиянина уже вторым в UFC. В 2016 году он также раздельным решением проиграл Ренато Мойкано.
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