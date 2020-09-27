«Прекрати врать». Конор Макгрегор обвинил Дану Уайта во лжи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор жёстко отреагировал на выпад президента UFC Даны Уайта, который заявил, что ирландец поступил грязно, опубликовав их личную переписку. Конор ответил на заявления Уайта, который утверждал, что экс-чемпион просил у главы лиги бой в главном событии вечера с ветераном Диего Санчесом.

«Дружище, код был сломан, когда ты соврал обо мне, сказав, что я отклонил бой. Я сказал, что встречусь с Гэтжи в мае, а ты ушёл и сказал, что я не хочу драться. Здесь речь не о Диего. Я хотел боя с ним, чтобы провести как можно больше боёв. Кроме того, ты был вовлечён в переговоры о встрече с Пакьяо. У меня есть юридические письма на этот счёт. Прекрати врать», — написал Конор на своей странице в «Твиттере».