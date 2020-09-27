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Чимаев пообщался с Кадыровым в эфире «Инстаграма»

Чимаев пообщался с Кадыровым в эфире «Инстаграма»
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев пообщался в прямом эфире «Инстаграма» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Спортсмен и политик общались на чеченском языке, за эфиром наблюдало почти 4 тыс. человек.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Чимаев имеет чеченские корни, но выступает под флагом Швеции и проживает на Скандинавском полуострове много лет. В июле он дебютировал в UFC и очень скоро превратился в одного из самых многообещающих бойцов лиги. За 66 дней он провёл 3 поединка и победил во всех досрочно. При этом Хамзат за три боя пропустил 2 удара. Ожидается, что следующий бой с его участием возглавит турнир UFC и будет пятираундовым. Лига пребывает в поисках соперника для Чимаева. Недавно стало известно, что от схватки с Хамзатом отказался Дэмьен Майя.

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