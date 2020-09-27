Вартанян признался, что ожидал большего от поединка Адесаньи с Костой

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от главного поединка турнира UFC 253, в котором встретились чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста. Спортсмен признался, что ожидал большего от этой схватки.

«Видимо, у Косты сказалась весогонка. Удар Адесаньи прошёл по касательной, но этого хватило. Ожидал от этого боя большего, а на деле для Адесаньи всё получилось как-то легко. Просто перебил и переиграл Косту высоким мастерством», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, турнир UFC 253 завершился на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) 27 сентября. В его соглавном бою Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и стал чемпионом лиги в полутяжёлом весе.