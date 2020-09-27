Даводу назвал Тухугова «бегущим человеком»

Боец UFC Хаким Даводу поделился впечатлениями от победы над Зубайрой Тухуговым, признавшись, что испытывает противоречивые чувства из-за того, что россиянин в последнем раунде откровенно избегал схватки.

«Тяжело тренировался и готовился. Был в отличной форме. Первый раунд получился осторожным, так как знал, что Зубайра будет свежим и у него будет мощь. Но во втором и третьем раундах Тухугов стал изображать бегущего человека. Я просил у UFC выступить на турнире с платной подпиской, хотел показать болельщикам шоу, но Тухугов убегал. Прощу прощения. Он продолжал бегать, так что я немного разочарован», — сказал Даводу на пресс-конференции после турнира UFC 253.

Напомним, Хаким победил раздельным решением судей.