Минаков — о поражении Тухугова: Зубайре очень тяжело далась сгонка веса

Российский боец MMA Виталий Минаков поделился мыслями о поединке Зубайры Тухугова и Хакима Даводу на турнире UFC 253, в котором россиянин уступил представителю Канады раздельным решением судей.



«Зубайре очень тяжело далась сгонка веса. Я был уверен в его победе, но что-то пошло не так. Это спорт, составляющая побед и поражений будет присутствовать всегда, для достижения целей должны сойтись очень много факторов. Если один фактор выпадает, если ты, например, готов физически, но психологически дезориентирован — это будет фактором поражения.



Давило ли психологически, что в углу были Махачев и Хабиб? Ни в коем случае, это его близкие люди. Это всегда работает в помощь, они не только близкие, но и те люди, которые понимают каждый нюанс. Их комментарии и советы можно брать за основу. Проблема в другом, может быть, действительно дело в сгонке веса.



Не буду говорить о психологии, опыта у Зубайры достаточно, он умеет бороться с волнением», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.