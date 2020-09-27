Шлеменко: скорее всего, Адесанья будет чемпионом надолго

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился мнением о поединке Исраэля Адесаньи и Пауло Косты.
«Я ожидал от Косты большего, он меня очень расстроил. Так как он провёл бой и выбрал тактику — я ничего не увидел. Исраэль был самим собой — хорошо двигался, стоял и всё видел. Вовремя реагировал на всё.
Было похоже на то, что Коста делал ставку на экономию сил с самого начала. Передержал себя в такой тактике, нужно было рисковать и делать своё дело. Может, он ещё и психологически надломился, он был очень расстроенный после боя. Сможет ли он восстановиться после такого поражения, не знаю.
Судья рановато остановил титульный бой, но Коста особо и не возражал. А если Пауло не возражал, значит, его всё устраивало, и он понимал, что Адесанья добил бы его ещё жёстче. Я считаю, что рановато, это моё мнение.
Скорее всего, Адесанья будет чемпионом надолго. UFC надо что-то предпринимать, нужны новые лица. Хотя у них есть норвежец Херманссон, который борется и может что-то показать. Как по мне, Каннонир не соперник для Адесаньи, очень удобный, медленный и предсказуемый», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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