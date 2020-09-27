Туменов: у Адесаньи есть все возможности стать новым Андерсоном Силвой

Российский боец MMA Альберт Туменов поделился мнением о поединке Исраэля Адесаньи и Пауло Косты.
«Я всем сказал и был уверен, что Исраэль нокаутирует Пауло. Я не понял, за счёт чего Коста хотел выиграть бой. Если бы он вышел в своей привычной манере, у него был бы шанс, а он не взрывался, не делал атак.
Адесанья показал высший класс, я его большой фанат. Мне очень близок его стиль боя, я тоже люблю работать на дистанции и переигрывать соперника. Есть такая вещь, как бойцовский IQ, у Адесаньи он было гораздо выше, чем у Косты. Исраэль уверенно доминировал, без суеты и сумбура, спокойно сделал своё дело.
У Исраэля есть все возможности стать новым Андерсоном Силвой. Его работа руками и нокаутирующая мощь даже выше, чем у Силвы. Андерсон хорошо двигался, но не имел сильной нокаутирующей мощи. С Уиттакером и Костой, Исраэль показал, что у него всё есть и в руках, и в ногах, прекрасный тайминг. Считаю, что Адесанья даже лучше Андерсона Силвы. Силва великий, но по навыкам Адесанья для меня выше.
Следующий кто может претендовать на титульник — Каннонир. Если он сейчас победит Уиттакера, он точно следующий претендент. Адесанья очень хорошо о нём высказывается, посмотрим», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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