Хамзат Чимаев вызвал на бой чемпиона UFC Исраэля Адесанью

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев, имеющий чеченские корни, заявил о готовности провести бой с действующим обладателем титула организации в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Борз готов к охоте и захватит то, что принадлежит Адесанье. UFC, я готов, сделайте так, чтобы это произошло», — гласит подпись к опубликованному постеру в «Инстаграме» Чимаева с изображением самого Хамзата и Исраэля Адесаньи с титулом UFC.

Публикация доступна в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

27 сентября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, победив нокаутом во втором раунде представителя Бразилии Пауло Косту.



Напомним, что Чимаев дебютировал в UFC в июле и очень скоро превратился в одного из самых многообещающих бойцов лиги. За 66 дней он провёл 3 поединка и победил во всех досрочно. При этом Хамзат за три боя пропустил 2 удара. Ожидается, что следующий бой с его участием возглавит турнир UFC и будет пятираундовым. Лига пребывает в поисках соперника для Чимаева. Недавно стало известно, что от схватки с Хамзатом отказался Дэмьен Майя.