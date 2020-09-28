Вартанян объяснил, почему вызвал на бой Чимаева

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал, почему бросил вызов уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву, выступающему за Швецию. Напомним, ранее Вартанян призвал руководство UFC дать ему бой с Чимаевым, а тот ответил.
«Я просто помогаю UFC решить проблему в поисках соперника для Хамзата Чимаева. Дана Уайт ведь говорит: «Мы не можем соперника найти». Ни один из топов, скорее всего, не согласится с ним драться. Ну вот вам нашёлся лучший вариант.
У меня 11 боёв в категории до 77 кг. Я дважды ярко проводил полные пятираундовые бои. Сомневаться в моих спортивных качествах не приходится. Плюс у меня положительная статистика за последние два года — в отличие от соперников, которые были у Хамзата Чимаева до этого. Поэтому я готов провести этот бой хоть на следующей неделе», — цитирует Вартаняна «Матч ТВ».
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