Видео: правила жизни Фёдора Емельяненко

Сегодня, 28 сентября, знаменитому российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко исполнилось 44 года. «Чемпионат» подготовил видео, посвящённое правилам жизни великого спортсмена.

Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии Rings, двукратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо. В период с 2003 по 2010 год Емельяненко признавался самыми известными спортивными СМИ лучшим бойцом ММА в тяжёлом весе. В этот же период в списках лучших бойцов независимо от весовой категории Емельяненко удерживал лидирующие позиции. На протяжении почти 10 лет Фёдор оставался непобеждённым.