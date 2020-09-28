«Это будет эпично». Хабиб — о бое с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи, оставив короткий комментарий в «Инстаграме». Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Это будет эпичный бой», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.