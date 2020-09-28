Гэтжи нецензурно ответил Макгрегору, который обвинил во лжи президента UFC

Американский боец MMA Джастин Гэтжи вмешался в конфликт президента UFC Даны Уайта и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Напомним, Уайт заявил, что Макгрегор поступил грязно, опубликовав их личную переписку, после чего ирландец обвинил его во лжи.

«Конор, выглядишь не очень хорошо, оболгав босса. Ты готов на всё, лишь бы не выглядеть как сука.

Мы могли сразиться в январе, я вызывал тебя налево и направо, а ты даже не пикнул. Мой менеджер спрашивал, хочу ли я драться с тобой после Тони [Фергюсона] — знаешь, иди-ка ты лесом (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»). Ты никогда этого не хотел, предпочитая лёгкий путь», — написал Гэтжи в своём «твиттере».