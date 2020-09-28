Копылов не сможет принять участие в турнире UFC из-за положительного теста на коронавирус

Российский боец UFC Роман Копылов не сможет принять участие в турнире UFC on ESPN 16 из-за положительного теста на коронавирус, сообщает пресс-служба команды спортсмена «РАТЬ». Впереди российского бойца ждёт 14 дней карантина.



Копылов должен был встретиться с британцем Томом Бризом. Пока неизвестно, кто заменит Копылова в файткарде турнира.



29-летний Копылов дебютировал в смешанных единоборствах в 2016 году. Последний поединок он провёл на турнире UFC в Москве, который состоялся в ноябре 2019 года. Россиянин уступил Карлу Роберсону. Это было его первое поражение в MMA, помимо этого на его счету восемь побед.



28-летний Бриз выступает в MMA с 2010 года. Его последним соперником был Брендан Аллен, одержавший победу в поединке в феврале 2020 года. Всего на его счету 11 побед и два поражения.