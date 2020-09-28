Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайт подтвердил, что Каннонье встретится с Адесаньей

Уайт подтвердил, что Каннонье встретится с Адесаньей
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Джаред Каннонье станет следующим соперником Исраэля Адесаньи, если сможет одержать победу над Робертом Уиттакером.

«Да, если Каннонье победит, он встретится с Исраэлем. Мне нравится это в Исраэле. Он всегда готов драться с тем, кто думает, что способен его победить. Этот парень просто кремень», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Накануне Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста же потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020