Уайт подтвердил, что Каннонье встретится с Адесаньей

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Джаред Каннонье станет следующим соперником Исраэля Адесаньи, если сможет одержать победу над Робертом Уиттакером.



«Да, если Каннонье победит, он встретится с Исраэлем. Мне нравится это в Исраэле. Он всегда готов драться с тем, кто думает, что способен его победить. Этот парень просто кремень», — приводит слова Уайта MMAJunkie.



Накануне Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста же потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.