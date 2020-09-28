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«Адесанья — человеческий мусор». Коста потребовал у UFC реванша

«Адесанья — человеческий мусор». Коста потребовал у UFC реванша
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Пауло Коста потребовал реванш с чемпионом организации Исраэлем Адесаньей.

«Пришёл сюда, чтобы поговорить о тех действиях, которые этот человеческий мусор сделал после боя. Не видел этого, когда был там, в клетке, но увидел сейчас. Не одобряю этого на все сто процентов. Для меня это сейчас смертельно. Никто не может остановить меня. Хочу реванша, и ты знаешь, я жду тебя. Не сожалею ни о чём, что сделал перед боем, не собираюсь извиняться перед моими людьми и фанатами, но на сто процентов собираюсь снова подраться с ним и сделать ему больно», — сказал Пауло Коста в видеообращении.

«Адесанья — человеческий мусор. Это стало серьёзной ситуацией. Видел его отвратительные действия после боя и не остановлюсь, пока не отомщу. Дана Уайт, сделай нам реванш», — подписал видео Коста.

Накануне Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.

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