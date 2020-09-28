«Адесанья — человеческий мусор». Коста потребовал у UFC реванша

Боец UFC Пауло Коста потребовал реванш с чемпионом организации Исраэлем Адесаньей.
«Пришёл сюда, чтобы поговорить о тех действиях, которые этот человеческий мусор сделал после боя. Не видел этого, когда был там, в клетке, но увидел сейчас. Не одобряю этого на все сто процентов. Для меня это сейчас смертельно. Никто не может остановить меня. Хочу реванша, и ты знаешь, я жду тебя. Не сожалею ни о чём, что сделал перед боем, не собираюсь извиняться перед моими людьми и фанатами, но на сто процентов собираюсь снова подраться с ним и сделать ему больно», — сказал Пауло Коста в видеообращении.
«Адесанья — человеческий мусор. Это стало серьёзной ситуацией. Видел его отвратительные действия после боя и не остановлюсь, пока не отомщу. Дана Уайт, сделай нам реванш», — подписал видео Коста.
Накануне Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.
- 28 сентября 2020
-
22:59
-
21:30
-
20:02
-
18:45
-
17:32
-
16:03
-
15:35
-
15:07
-
14:10
-
13:09
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
09:00
-
02:45
-
00:35
- 27 сентября 2020
-
23:58
-
22:51
-
22:00
-
20:15
-
19:26
-
18:33
-
17:57
-
16:58
-
16:41
-
15:13
-
14:34
-
13:26
-
12:41
-
12:29
-
11:51
-
10:46
-
10:24