Промо к главному бою турнира UFC Бойцовский остров 4 Холли Холм — Ирен Алдана
Пресс-служба UFC представила проморолик поединка бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканского бойца Ирен Алданы. Этот бой возглавит турнир UFC Бойцовский остров 4. Этот поединок станет главным на турнире, который состоится 4 октября.
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Свой последний бой Холм провела в январе 2020 года. В рамках турнира UFC 246 она одержала победу над Ракель Пеннингтон единогласным решением — 29:28, 30:27, 30:27.
Всего на счету Холм 13 побед и 5 поражений.
Что касается Алданы, то она выиграла пять из своих последних шести поединков. В последнем поединке Алдана в первом раунде победила Кетлин Виейру, нанеся сопернице первое поражение в карьере.
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