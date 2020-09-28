Промо к главному бою турнира UFC Бойцовский остров 4 Холли Холм — Ирен Алдана

Пресс-служба UFC представила проморолик поединка бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканского бойца Ирен Алданы. Этот бой возглавит турнир UFC Бойцовский остров 4. Этот поединок станет главным на турнире, который состоится 4 октября.

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Свой последний бой Холм провела в январе 2020 года. В рамках турнира UFC 246 она одержала победу над Ракель Пеннингтон единогласным решением — 29:28, 30:27, 30:27.



Всего на счету Холм 13 побед и 5 поражений.



Что касается Алданы, то она выиграла пять из своих последних шести поединков. В последнем поединке Алдана в первом раунде победила Кетлин Виейру, нанеся сопернице первое поражение в карьере.