Аскольд Запашный предложил Нурмагомедову потренироваться со львом. Хабиб ответил

Российский артист цирка Аскольд Запашный предложил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову провести тренировку со львом перед боем с Джастином Гэтжи.

«Дорогой Хабиб. Я видел, как справляешься с самыми сильными соперниками, но в том числе и тренируешься с медведями. Если ты хочешь повысить градус опасности, попробуй, потренируйся с нашими ребятами. Хотя я уверен, что ты даже с такими справишься. Но не ради этого мы записываем с братом это видео. Просто хотим пожелать тебе победы. Хотим поддержать тебя, наверное, как и все жители не только нашей страны, но и всего мира», — сказал Запашный.

Нурмагомедов ответил следующим образом:

«Спасибо за поддержку, но со львами предпочитаю дружить», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме»

Следующим соперником Хабиба будет временный чемпион дивизиона американец Джастин Гэтжи.

Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.