Аскольд Запашный предложил Нурмагомедову потренироваться со львом. Хабиб ответил

Российский артист цирка Аскольд Запашный предложил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову провести тренировку со львом перед боем с Джастином Гэтжи.
«Дорогой Хабиб. Я видел, как справляешься с самыми сильными соперниками, но в том числе и тренируешься с медведями. Если ты хочешь повысить градус опасности, попробуй, потренируйся с нашими ребятами. Хотя я уверен, что ты даже с такими справишься. Но не ради этого мы записываем с братом это видео. Просто хотим пожелать тебе победы. Хотим поддержать тебя, наверное, как и все жители не только нашей страны, но и всего мира», — сказал Запашный.
Нурмагомедов ответил следующим образом:
«Спасибо за поддержку, но со львами предпочитаю дружить», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме»
Следующим соперником Хабиба будет временный чемпион дивизиона американец Джастин Гэтжи.
Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
- 29 сентября 2020
-
09:33
-
08:48
- 28 сентября 2020
-
23:44
-
22:59
-
21:30
-
20:02
-
18:45
-
17:32
-
16:03
-
15:35
-
15:07
-
14:10
-
13:09
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
09:00
-
02:45
-
00:35
- 27 сентября 2020
-
23:58
-
22:51
-
22:00
-
20:15
-
19:26
-
18:33
-
17:57
-
16:58
-
16:41
-
15:13
-
14:34
-
13:26
-
12:41
-
12:29